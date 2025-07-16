Erzincan’da vatandaşlar 15 Temmuz’da tek yumruk oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde, vatandaşlar demokrasiye olan bağlılıklarını bir kez daha gösterdi. Erzincan Valiliği koordinesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na; Vali Hamza Aydoğdu, Milletvekili Süleyman Karaman, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun Mülkiye Başmüfettişi Atilla Şahin, Erzincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emrah Özkan, EBYÜ Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, askeri, adli ve idari erkan, il protokolü, şehit yakınları, gaziler ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Sporcu gençler tarafından Erzincan sokaklarında taşınan şanlı bayrağın Vali Aydoğdu'ya teslimi ile başlayan anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunması ile manevi bir atmosferin oluştuğu programda daha sonra Erzincan Lisesi öğrencilerinden Ahmet Kaan Ulubaş tarafından İstiklal Marşının 10 kıtası okundu. Salâ okunması ve 15 Temmuz ile ilgili sinevizyon gösterisinin ardından yapılan protokol konuşmalarında birlik ve beraberlik vurgusu yapılarak aziz şehitler ve kahraman gaziler rahmetle ve minnetle yâd edildi.

Programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un bin yıllık kardeşliğin, beraberliğin ve inancın hedef alındığı bir gece olduğunu vurgulayan Vali Hamza Aydoğdu, "Biz ki Malazgirt'te Alparslan'ın izini, İstanbul'da Ulubatlı'nın gölgesini, Çanakkale'de Seyit Onbaşı'nın izzetini, 15 Temmuz'da da Ömer Halisdemir'in imanını taşıyan bir milletiz. Bayrağımız inmeyecek, ezanımız susmayacak, milletimiz diz çökmeyecek. Çünkü bu milletin adı Türkiye'dir. Ve zaferin adı da yine Türkiye'dir!" dedi.

Vali Hamza Aydoğdu, konuşmasının devamında "Bugün burada, sadece bir hatırayı anmak için değil; o hatıranın yüklediği emanete sahip çıkmak için toplanmış bulunuyoruz. Çünkü o gece, aziz milletimiz ayaktaydı. Kimi duayla, kimi canıyla, kimi bedeniyle. Sokaklara dökülenler sadece insanlar değildi; aynı zamanda bir milletin iradesi, vicdanı, hafızasıydı.

Boğaz Köprüsü'nde ellerinde bayrakla yürüyen genç kızlarımız, abdest alıp kurşuna yürüyen amcalarımız, tanklara direnen delikanlılarımız, "Bu vatan sahipsiz değil!" diye haykırıyordu." dedi.

Aziz milletin, gövdesini siper edeceğini fakat iradesini asla teslim etmeyeceğini belirten Vali Aydoğdu, "Bu millet, devletiyle omuz omuza verdiğinde; FETÖ'süyle, maşasıyla, emperyal heveslileriyle kurulan bütün senaryoları yırtar atar." diye konuştu.

Bu yılki programların "Zaferin Adı Türkiye" mottosuyla düzenlendiğini ifade eden Vali Hamza Aydoğdu, "Çünkü bu topraklarda yazılan her zaferin ardında aynı ruh var: Demokrasinin adı Türkiye'dir. İstiklalin, kahramanlığın, inancın adı Türkiye'dir. 15 Temmuz, necip milletimizin kendi mukadderatına mühür vurduğu bir gecedir. İşte o gece, meydanlarda sadece insanlar değil; bir milletin kaderi dimdik durmuştu. Unutmadık, Unutturmayacağız." dedi.

15 Temmuz gecesi Erzincanlıların, tıpkı 13 Şubat'ta olduğu gibi, bir ve beraber olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Vali Aydoğdu, "Erzincanlı hemşehrimiz sıra dağlar gibi duran bir kararlılıkla, milletimizin istiklâli için o karanlık gecede vakur bir duruş sergiledi. Demokrasi nöbetlerinde omuz omuza duran gençlerimiz, dualarıyla meydanları kuşatan analarımız, yüreklerini ortaya koydu.

Bu aziz topraklarda, istiklâl meşalesi her zaman milletimizin kalbinde yanacaktır. İşte bu yüzden, 15 Temmuz'u sadece anmakla kalmayacağız; anlatacağız, yaşayacağız, yaşatacağız. Aziz milletimizin verdiği bu demokrasi dersini gelecek nesillere de bir emanet gibi aktaracağız." şeklinde konuştu.

Konuşmasının son bölümünde, aziz milletin bir daha böylesine hain girişimlerle karşılaşmamasını dileyen Vali Aydoğdu, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, 15 Temmuz şehitlerine ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet; gazilere sağlıklı uzun ömürler diledi.

Yapılan konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişi meydandaki dev ekrandan izlendi. Erzincan Lisesi öğrencilerinden Muhammed Emin Aktay'ın okuduğu "15 Temmuz Destanı" ile Muhammed Çiftçi'nin okuduğu "Otuz Kuş" şiirleri duygusal anlar yaşattı. Program, 3. Ordu Bandosu tarafından seslendirilen marşların ardından saat 00.13'te Erzincan'daki tüm camilerden salaların okunmasıyla sona erdi.