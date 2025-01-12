Erzincan’da yeni kuru fasulye çeşitleri tescil başvurusu

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, iki yeni kuru fasulye genotipini tescil için başvuruda bulundu. Başvurusu yapılan bu genotiplerden biri yerel çeşit listesinde, diğeri ise milli çeşit listesinde yer alacak.

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi'ne gönderilen genotiplerden biri "Işıl" adıyla yerel çeşit listesine, diğeri ise "Erzincan Dermasonu" adıyla milli çeşit listesine girmesi için başvuru yapılmış durumda. Yeni kuru fasulye çeşitlerinin nisan ayında tescillenmesi bekleniyor.

Halihazırda Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve tescil edilen "Ergan Kuru Fasulye" çeşidi de milli listede yer almakta. Bu yeni başvurularla birlikte Erzincan'ın milli listede iki kuru fasulye çeşidi olacak.

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş, "Işıl" genotipinin verim ve kalitesinin yüksek olduğunu belirterek, bu çeşidin bölge çiftçileri tarafından tercih edileceğine inandığını ifade etti.

Ayrıca, "Erzincan Dermasonu" için bir yıl, "Işıl" çeşidi için ise sekiz yıl süren bir geliştirme sürecinin ardından bu çeşitlerin başvurularının yapıldığını söyledi.