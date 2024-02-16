Erzincan’daki maden faciasına ilişkin gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi

İliç’teki maden ocağında yaşanan faciayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Anagold Maden şirketine ait maden ocağında yaşanan toprak kayması hakkında gözaltına alınan ve aralarında şirketin Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 8 şahıs adliyeye sevk edildi.

Maden ocağını işleten şirkette yönetici ve idareci olarak çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J. R.G, A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından önce sağlık kontrolüne götürüldü. Daha sonra ise şüpheliler İliç Adliyesi'ne sevk edildi.