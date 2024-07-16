Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Beşgöze köyündeki yağışlar hasara yol açtı.

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Beşgöze köyünde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi, birçok ev, ahır ve tarım alanında büyük hasara yol açtı.

Derelerin taşmasıyla sel suları köyde ciddi zararlara sebep oldu. Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, ihbar üzerine hızla köye yönlendirildi ve bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

İl Özel İdare Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri ekipleri de köydeki onarımlara destek vermek için iş makineleriyle çalışmalarına devam etti.