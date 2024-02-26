Erzincanlı çobanın New York’a uzanan hayatı film oldu. Yönetmenliğini Deniz Akel yaptı

Kaynak: Haber Merkezi Osmancan Erok
Erzincanlı çobanın New York’a uzanan hayatı film oldu. Yönetmenliğini Deniz Akel yaptı
Son günlerde klip yönetmenliği yapan Deniz Akel, bu kez de Erzincanlı çobanın New York’a uzanan hayatının yönetmen koltuğuna oturdu.

'Arnavut Kaldırımı', 'Hovarda', 'Ah Yandım', 'Hovarda', 'Eğlen Güzelim' gibi şarkıların kliplerini çeken başarılı yönetmen Deniz Akel, oğlu Edis ve Zach Erdem ile Nişantaşı City's AVM'den çıkarken görüntülendi. Hayatının film olacağını söyleyen Zach Erdem, "Deniz Hanım çekecek. Hayat hikayem Amerika'da yayınlanıyor. Erzincan'da çobanlıkla başlayan hayatım, İstanbul Esenyurt'ta inşaatlarda çalışmamla devam etti. Daha sonra Amerika hayalim oldu. Kendim bile hayal edemeyeceğim yerlere geldim. Konusu benim hayatım. Amerika Başkanı Joe Biden ve model Kendall Jenner gibi isimlerin geldiği bilinen bir restoran" dedi. Akel, "Zach Erzincan'da dört haneli köyden New York'un fotoğrafını görüyor ve oraya kafayı takıyor. İnanılmaz güzel bir hikayesi var. Baştaki sahneleri Zach oynayacak. Sonra bir ünlü isimle görüşeceğiz" dedi. Akel'in oğlu Edis ise prodüksiyon şirketi kurduğunu belirtti.

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'5000'E YAKIN KLİBİM VAR'

Son dönemdeki klipleri değerlendiren Deniz Akel, "Ben 1998'de başladım. O zamanlardaki yükseliş şu an yok. Bence müzik kanallarının kapatılması bunda etken. Müzik piyasası tabii ki çıkışta bütün yetenekler ortada ama eskiden bütçeler güzeldi. Ben Abdullah Oğuz ile bu kliplerde devrim yaptık. Biz o zamanlarda işe çok para yatırıyorduk. İş güzel olsun, nasıl olsa para kazanıyoruz diyorduk. Bütçeler şu an azaldı ve küçüldü. Olanaklar da daraldı. Biz 'Arnavut Kaldırımı' klibine sadece iki aya yakın masa çalışması yaptık. Şarkının içeriğini ortaya çıkarmak önemli bence. Düşüş bence bütçelerden de kaynaklı. Benim 5 bine yakın klibim var" dedi.

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