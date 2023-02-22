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Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 10:44
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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
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Erzurum'da aralıklarla etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Yollarda buzlanma, bazı binaların çatılarında ise sarkıtlar oluştu.

Gece hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı'da 5, Kars ile Ardahan'da ise 4 derece ölçüldü.

Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 146, Palandöken 2'de 50, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 67 santimetre ölçüldü.

KARS

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü ilçede, Sarıkamış Belediyesi ekipleri kar küreme ve buz temizleme çalışması başlattı.

İlçedeki bazı vatandaşlar ise kuşları ve yaban güvercinlerini yemle besledi.

Esnaf Tahsin Ögel, soğuk havalarda yaban hayvanlarının unutulmamasını isteyerek, "Biz esnaf olarak doğada olan hayvanlara elimizden geldiğince bakmaya çalışıyoruz." dedi.

Öte yandan, Sarıkamış Deresi'nde yeşilbaş ördekler beslenirken görüntülendi.

ARDAHAN

Ardahan'da da soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde soğuk hava buzlanmaya neden olurken, yüksek kesimler ise karla kaplandı.

Kar yağışı Kura Nehri'nin çevresini beyaza bürüdü.

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