Erzurum’da kar yağışı etkili oldu

Erzurum’un Aşkale ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Mevsim normallerinin üzerinde bir hava sıcaklığının yaşandığı Erzurum ve ilçelerinde dün itibariyle kar yağışı başladı.

Aşkale ilçe merkezinde dün etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

(Kaynak: İHA)