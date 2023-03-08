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Hakan Kutlu: Erzurum'da maç oynanamayacak gibi görünüyor

Erzurum FK teknik direktörü Hakan Kutlu, maç sonu flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 19:39
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Erzurum FK hocasından flaş açıklamalar

Hakan Kutlu: Erzurum'da maç oynanamayacak gibi görünüyor
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Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Rize'de oynanan mücadelede Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilen Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, özellikle ikinci yarıda oynadıkları futbolun kendisini memnun ettiğini söyledi.

"ÜZÜCÜ VERİCİYDİ"
Oyunu iki bölüme ayırdıklarını vurgulayan Kutlu, "İlk yarı topa sahip olamadık. Ön alanda etkili olmalıydık ama kalemizde de gol pozisyonu vermedik. Biz de gol pozisyonu üretemedik. İkinci yarı takımımız kazanma adına her şeyi yaptı. Topa sahip olduk ve 3 net gol pozisyonumuz oldu.. Sonuçlandıramadığımız pozisyonlar vardı. İkinci yarıdaki futbol, geleceğe umutla bakmamızı sağladı. Rakibe hiç pozisyon vermediğimiz bir maçta, bize çarpan topun gol olması üzüntü vericiydi." diye konuştu.

"ERZURUM'DA MAÇ OYNA
Kutlu, statlarında oluşan çatlaklar nedeniyle Rize'de maçın oynandığına işaret ederek, "Kendi evimizde, taraftarımız önünde, Erzurum'un farklı avantajlarıyla oynamak istiyorduk ama verilen karara saygı duyuyoruz. Erzurum'da maç oynanamayacak gibi görünüyor. Biz dışarıda oynayacak gibi hazırlanacağız. Başka şehirde oynasak bile üzerimize düşeni yapacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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