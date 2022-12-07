Erzurum Horasan SYDV 3 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Erzurum Horasan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve Büro Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 3 personel alacak. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2022 olarak açıklandı.
ARANAN GENEL ŞARTLAR
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak
İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak
ÖZEL ŞARTLAR
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, kömür gıda dağıtımı vb. saha görevlerinde bulunacağından vücut veya akıl sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak
Mülakat sonrasında göreve başlayan personel Horasan'da ikamet etmeyi kabul eder
Sosyal yardım ve inceleme görevlisi adayları görevlerinin büyük bölümünü saha inceleme ve araştırması oluşturacağından adaylar için en az B sınıfı ehliyet sahi olmak ve aktif olarak araç kullanıyor olmak (Vakfımızda şoför olmadığından önemli tercih nedenidir)
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
Diploma veya mezuniyet belgesi (Asıl sureti görevli memura ibraz edilecektir)
KPSS P3 sonuç belgesi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
Adli sicil belgesi
Sağlık raporu
Yerleşim belgesi (İkametgah)
Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
Kurumumuza sunulan belgeler başvuru belgeleri teftişine tabii olduğundan geri iade edilmeyecektir
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