Erzurum Horasan SYDV 3 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Erzurum Horasan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve Büro Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 3 personel alacak. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2022 olarak açıklandı.

ARANAN GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

ÖZEL ŞARTLAR

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, kömür gıda dağıtımı vb. saha görevlerinde bulunacağından vücut veya akıl sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak

Mülakat sonrasında göreve başlayan personel Horasan'da ikamet etmeyi kabul eder

Sosyal yardım ve inceleme görevlisi adayları görevlerinin büyük bölümünü saha inceleme ve araştırması oluşturacağından adaylar için en az B sınıfı ehliyet sahi olmak ve aktif olarak araç kullanıyor olmak (Vakfımızda şoför olmadığından önemli tercih nedenidir)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Diploma veya mezuniyet belgesi (Asıl sureti görevli memura ibraz edilecektir)

KPSS P3 sonuç belgesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Adli sicil belgesi

Sağlık raporu

Yerleşim belgesi (İkametgah)

Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

Kurumumuza sunulan belgeler başvuru belgeleri teftişine tabii olduğundan geri iade edilmeyecektir