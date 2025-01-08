Erzurum jandarması insan kaçakçılarına geçit vermedi

01-31 Aralık 2024 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik icra edilen faaliyetlerde; yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 66 Afganistan, 5 Suriye, 1 Cezayir, 1 Pakistan, 2 Gürcistan, 1 Kırgızistan, 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 77 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olaylarla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 11 şüpheli şahıstan 8'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.