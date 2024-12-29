Erzurum onu arıyordu! Kayıp öğretmen Sabit Bülbül’ün cesedi Karasu Nehri’nde bulundu

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, cuma gününden beri kayıp olan öğretmen Sabit Bülbül'ün cansız bedeni Karasu Nehri'nde bulundu.

Sıddık Tivnikli İmam Hatip Ortaokulu'nda müdür yardımcısı ve matematik öğretmeni olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Bülbül, 3 gün önce evine dönmemişti.

Ailesinin kaybolduğunu bildirmesinin ardından, Bülbül'ün son olarak Aşkale ilçesindeki Karasu Mahallesi yakınlarında cep telefonu sinyali vermesi üzerine aramalar o bölgede yoğunlaştırıldı.

Bülbül’ün terk edilmiş otomobili de arazide bulundu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, Karasu Nehri ve HES göleti çevresinde arama çalışmalarına devam etti.

Aramalar sonucunda, sabah saatlerinde öğretmenin cansız bedeni, aracını terk ettiği yerden yaklaşık 1,5 kilometre mesafede bulundu.

Bülbül'ün cenazesi, JAK ve AFAD dalgıçları tarafından sudan çıkarıldı.