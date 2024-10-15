Erzurum polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon

Kaynak: İHA
Erzurum polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon

Erzurum'da ekipler tarafından yapılan operasyonda Narkotik Arama Köpeği Su 6 kilo 975 gram skunk maddesi yakaladı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda Narkotik Arama Köpeği Su 6 kilo 975 gram skunk maddesi yakaladı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, " Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz genelinde uyuşturucu madde kullanımı, satışı ve sevkine yönelik 11.10.2024 tarihinde Narkotik Arama Köpeği Su ile yapılan çalışmalar neticesinde; 6 kilo 975 gram skunk maddesi, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 10 bin 200 TL ele geçirilmişi ve konuyla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen M.A.(28) isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir." denildi.

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