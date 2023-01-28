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3 gündür uyuyan kadının evine çilingirle girdiler

Erzurum’da kendisinden haber alınmayan ve yalnız yaşayan Sevim K.'nin evine polisler kapıyı çilingire açtırarak girdi. Kadın evde uyurken bulundu.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 11:22
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Erzurum’da 3 gündür uyuyan kadının evine polis çilingirle girdi

3 gündür uyuyan kadının evine çilingirle girdiler
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Erzurum Palandöken’de şaşkınlık yaratan bir olay meydana geldi.

DHA’nın haberine göre, Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'ndeki bir sitenin 9’uncu katındaki dairede yalnız yaşayan 2 çocuk annesi Sevim K.'yi telefonla arayan yakınları kendisine ulaşamadı.

Yakınlarının ricasıyla Sevim K.'nin evine giden komşuları da kapıyı defalarca vurup zili çaldı ama açan olmadı. Sevim K.’den 3 gündür haber alamayan yakınları, 25 Ocak günü polisi arayıp, hayatından endişe ettiklerini söyledi.

POLİS EVE GİRDİ, HERKES ŞOK OLDU

İhbar üzerine saat 23.00 sıralarında adrese giden polis ekipleri, savcılıktan alınan izinle kapıyı açması için çilingir çağırdı. Çilingir, içeriden de kilitli olan ve anahtarı üzerinde bulunan kapıyı uzun uğraşlar sonucu açtı.

Eve giren polisler Sevim K.'yi koltukta uzanmış halde buldu. Uyuduğu anlaşılan kadını, polisler seslenerek güçlükle uyandırdı. Bir anda karşısında polisleri görünce şaşkınlık yaşayan Sevim K., neler olduğunu sordu. Bunun üzerine polisler, kendisine yaşananları anlattı.

İLAÇLAR NEDENİYLE UYUMUŞ

Sevim K.'nin günlük aktivitelerini yerine getirme becerisini etkileyen 'Bipolar' hastası olduğu öğrenildi ve aldığı ilaçlar nedeniyle 3 gündür uyuduğu anlaşıldı. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Sevim K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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doğrucu davut
28.01.2023 12:32
ne yapsın kadıncagız uyanık olsa dünya kadar masraf yeni tasarruf yolu buluyor yurdum insanı yokluktan  
 
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