Erzurum'da 7 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi ikisi hayatını kaybetti

Erzurum’un Hınıs ilçesinde hayvan sulama göletine giren 7 çocuktan 2’si boğularak hayatını kaybetti, 1’i yaralı olarak kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Erzurum'da 7 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi ikisi hayatını kaybetti

Diğer 4 çocuk ise kendi imkanlarıyla kurtuldu. Yaralı çocuk helikopterle hastaneye sevk edildi.

Mahalle Sakinleri Müdahale Etti

Olay, Hınıs ilçesine bağlı Akbayır mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan sulama göletine giren 7 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Mahalle sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine koştu. Mahalle sakinleri, çocukları kurtarmak için gölete girdi. Boğulmak üzere olan bir çocuk son anda göletten çıkarılırken iki çocuk suda kayboldu.

Cansız Bedenlerine Ulaşıldı

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, gölette arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda 12 yaşındaki M.A. ve 11 yaşındaki A.A.'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, otopsi için Hınıs Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralı Çocuk Helikopterle Hastaneye Götürüldü

Yaralı olarak kurtarılan 10 yaşındaki A.A. ise Hınıs Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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