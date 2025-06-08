Erzurum'da balık tutmak için nehire giren vatandaş boğularak öldü

Kaynak: AA
Erzurum'da balık tutmak için nehire giren vatandaş boğularak öldü

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde bir kişi, balık tutmak için girdiği Aras Nehri'nde boğuldu. Hayatını kaybeden Serkan Akbaba, 36 yaşındaydı.

Erzurum'da balık tutmak için Aras Nehri'ne giren kişi boğuldu. Kayabaşı Mahallesi mevkisinde balık tutmak için dün Aras Nehri'ne giren Serkan Akbaba (36), bir süre sonra suda kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelerek arama başlatan ekipler, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

Sabah erken saatlerde yeniden başlayan çalışmalar sonucu Akbaba'nın cansız bedeni, suya düştüğü noktadan 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

1kapak-004.jpg

Cenaze, otopsi işlemleri için önce Köprüköy İlçe Devlet Hastanesine, ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Dron destekli arama çalışmalarında, su altı ve su üstü arama kurtarma, dalgıç, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibinden 47 personel ile 11 araç görev aldı.

Son Haberler
Çorum’da feci kaza: Kafa kafaya çarpışma kamerada!
Kafa kafaya çarpışma kamerada!
Alım gücü çöktü, vatandaş bankalara mahkum oldu! Korkunç rakamlar ortaya çıktı
Alım gücü çöktü, vatandaş bankalara mahkum oldu! Korkunç rakamlar ortaya çıktı
Cehennemin kapısı 54 yıl sonra kapanıyor
Cehennemin kapısı 54 yıl sonra kapanıyor
Türkiye’nin coğrafi verisi artık e-devletten öğrenilecek! Bir tık uzağınızda: Birçok meslek grubunu ilgilendiriyor
Artık e-devletten öğrenilecek! Tek tık uzağınızda...
Dolu ve fırtına çiftçileri korkuttu
Dolu ve fırtına çiftçileri korkuttu