Erzurum’da eksi 25 derecede HES göleti buz tuttu

Soğuk hava koşullarının etkisiyle, HES göleti tamamen buz tutarken, yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor ve yerleşim alanlarına indi.

Aşkale ilçesinde, son günlerde etkili olan soğuk hava dalgası, hava sıcaklıklarını eksi 25 dereceye kadar düşürdü. Bu aşırı soğuklar, bölgede yaşayan sokak hayvanlarını olumsuz etkileyerek, onların hayatta kalma mücadelesi vermesine neden oldu.

Hayvanlar, soğuklardan korunabilmek için ot yığınlarına veya zemine yakın çatılara sığınarak hayatta kalmaya çalışıyor. Ayrıca, yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar da zaman zaman köylere ve yerleşim alanlarına iniyor.

Bölgede etkili olan soğuklar, Aşkale'deki HES göletini de dondurdu.

Göletin yüzeyi tamamen buzla kaplanırken, bölge halkı bu doğal manzarayı şaşkınlıkla izledi.

HES göletinin buz tutması, aynı zamanda bölgedeki ekosistem üzerinde de etkiler oluşturabilir.

Bölge sakinleri, sokak hayvanlarına yardım edebilmek için çeşitli önlemler alırken, yerel yönetimler de hayvanların beslenmesine yönelik çalışmalar yapıyor.

Aşkale Belediyesi, sokak hayvanları için yiyecek bırakma çalışmalarına hız verdi.