Erzurum'da feci kaza. Aracın camından fırlayıp köprüden düştü

Erzurum'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü, camdan fırlayarak köprüden aşağı düştü.

KAYNAK: AA
Erzurum'da feci kaza. Aracın camından fırlayıp köprüden düştü

Erzurum'un Pasinler ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilinin camından fırlayarak yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden düşen sürücü ağır yaralandı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Pasinler-Horosan kara yolunda kontrolden çıkarak köprü bariyerlerine çarptı. Kazada aracın ön camından fırlayan sürücü, yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden aşağı düştü.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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