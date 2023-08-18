Erzurum'da gölete giren 2 çocuk boğuldu

Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Akbayır mahallesinde hayvan sulama göletine giren 7 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Mahalle sakinlerinin durumu öğrenerek olay yerine gelmesinin ardından çocukları kurtarmak için çaba harcadı.

Boğulmak üzere olan bir çocuk son anda göletten çıkarılırken iki çocuk suda kayboldu. Yapılan çalışmalar sonunda 12 ve 11 yaşındaki iki çocuğun cansız bedeni göletten çıkarıldı.

Yaralı olarak kurtarılan 10 yaşındaki çocuk Hınıs Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.