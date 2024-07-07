Erzurum'da görüldüler

Sabah saatlerinde keçilerin varlığını fark eden sürücüler, araçlarını durdurarak bu benzersiz manzarayı izledi. Doğal yaşamın güzelliklerinden biri olan dağ keçileri, sarp kayalıklarda zarif hareketleriyle büyüledi. Vatandaşlar, nadir rastlanan bu anları cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Uzundere ilçesi, zengin doğal güzellikleri ve yaban hayatı ile tanınırken, bu tür görüntüler doğa severler için büyük bir çekim alanı oluşturuyor. Yetkililer, bölgenin ekosisteminin korunması ve yabani hayvanların doğal yaşam alanlarında rahatsız edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Doğal yaşamın korunması ve bu tür anların devam edebilmesi için vatandaşların duyarlı olması büyük önem taşıyor.