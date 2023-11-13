Erzurum’da hava eksi 1 derecelere kadar indi

Yapılan son değerlendirmelere göre: Erzurum’unda içinde bulunduğu bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi görülecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyrederken rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (40-60 km/sa.) esmesi tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) esmesi tahmin ediliyor