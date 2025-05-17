Erzurum'da heyelan paniği! Dağdan kopan dev kayalar yola düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzurum'da heyelan paniği! Dağdan kopan dev kayalar yola düştü

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan yağışların ardından meydana gelen heyelanda Kemerkaya Mahallesi yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen heyelan, Kemerkaya Mahallesi yolunu ulaşıma kapattı.

Oltu ilçesinde etkili olan yağışların ardından Duralar Mahallesi'nin üst kısmında dağdan kopan dev kayalar, Kemerkaya yoluna düşerek ulaşımı tamamen durdurdu. Kemerkaya Mahallesi Muhtarı Tuncay Doğan, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Saat iki sularında meydana gelen heyelan nedeniyle mahallemizin yolu tamamen kapandı. Yetkililere haber verdik, bir an önce yolumuzun açılmasını bekliyoruz" dedi.

Heyelan bölgesine gelen Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan da açıklamalarda bulunarak, "Büyük kayaların yola gelmesi sonucu yol ulaşıma kapanmış durumda. Şu an yetkililerle istişare halindeyiz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden kırıcı iş makinesi talep ettik. Bu kayaları kırmadan kaldırma şansımız yok. En kısa sürede iş makinelerimiz gelecek ve yolu açacağız. Köylülerimizle irtibat halindeyiz, muhtarımızla birlikte süreci takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların kısa sürede başlayacağını bildirdi.

Erzurum'da heyelan paniği! Dağdan kopan dev kayalar yola düştü

Erzurum'da heyelan paniği! Dağdan kopan dev kayalar yola düştü

Erzurum'da heyelan paniği! Dağdan kopan dev kayalar yola düştü

Erzurum'da heyelan paniği! Dağdan kopan dev kayalar yola düştü

Erzurum'da heyelan paniği! Dağdan kopan dev kayalar yola düştü

Erzurum'da heyelan paniği! Dağdan kopan dev kayalar yola düştü

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