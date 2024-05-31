Erzurum'da 'huzur' operasyonu. 120 polis katıldı

Kaynak: AA
Erzurum'da 'huzur' operasyonu. 120 polis katıldı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, "Huzurum Erzurum Projesi" kapsamında yaklaşık 120 polisin katılımıyla kent genelinde denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

Palandöken ilçesinde belirlenen 13 farklı noktada sürücüler durdurularak kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimlerde suç unsuru aranan araçların teknik yeterlilikleri ve muayeneleri de kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın güvenliği için 120 polisle uygulama yaptıklarını belirterek, "Ayrıca aranan şahıslar üzerinden de uygulama yapmaktayız. Daha önce de bu uygulamalarımız vardı. Emniyet güçlerimiz 7 gün 24 saat sahadalar," dedi. Yırtar, asayiş uygulamalarına belirli aralıklarla devam edeceklerini bildirdi.

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