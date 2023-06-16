Erzurum'da iki grup arasında bıçaklı kavga

Erzurum'da akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Erzurum'da iki grup arasında bıçaklı kavga

(İHA) Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yukarı Mumcu semtinde Atatürkevi'nin olduğu ara sokakta gençler arasında henüz sebebi bilinmeyen mesele yüzünden kavga çıktı. Bıçakların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, tartışmanın bir kafede çıktığını, daha sonra sokağa taştığını ifade ettiler. Olay yerine gelen polis tarafları ayırdıktan sonra yaralı gençler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde gençlerden birinin bacağından, diğerinin elinden yaralandığı görüldü.

Polis olayla ilgili soruşturmayı devam ettiriyor.

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