Erzurum’un Horasan ilçesinde kaçak kazı yapan şahıslara yönelik Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 şahıs yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Horasan ilçesinde icra edilen "Anadolu Mirası" operasyonu kapsamında, 1 adet ekskavatör ile izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan incelemede, şüphelilerin yaklaşık 18 metre derinliğinde izinsiz kazı yaptığı belirlenirken olayda kullanılan 1 adet ekskavatöre el konuldu.

Olayla ilgili olarak yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet suçundan adli işlem başlatılarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.