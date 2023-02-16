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Erzurum'da 7 bin 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Erzurum'da düzenlenen operasyonda kargo kolisinin içinde 7 bin 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 14:36
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Erzurum'da kaçak sigara operasyonu

Erzurum'da 7 bin 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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İHA'nın haberine göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda kargı kolisinde 7 bin 460 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; ilde faaliyet gösteren bir kargo dağıtım firmasında bulunan 15 adet kargo kolisinde yapılan aramada 7 bin 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kargo göndericisi ve alıcısı hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

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