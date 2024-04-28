Erzurum'da Kaf Laleleri açtı

Kaf Lâlesi, bilimsel adıyla “Fritillaria caucasica” olarak da bilinen bir çiçek türüdür.
Palandöken dik yamaçlarında açan bu çiçek türü adeta renk cümbüşü oluşturdu.
Kaf Lalesi; renkleri, duruşu ve yeşiller içindeki görünümüyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.
Kaf Lalesi, zambakgiller familyasından bir çiçek türü olarak da tanımlanır.
Kaf Lalesi Türkiye’de genellikle; Erzurum, Amasya, Samsun, Iğdır, Kars ve Ağrı illerinde görülür.
Güney Rusya, Kafkasya ve Kuzeybatı İran'da da görülen bir çiçek türüdür.
Kaf Lalesi, 1700 ila 2900 metre rakımlı otlaklar, iğne yapraklı orman açıklıkları ve kalker kayalı taraçalarda yetişir.
Nisan ve Haziran ayları arasında çiçeklenir.
Kaf Lalesi’ne bu günlerde başta Palandöken Dağı olmak üzere Erzurum’un güney ilçelerinde sıkça rastlanmaktadır.
Kaf Laleleri fotoğrafçılar başta olmak üzere doğaseverlerin dikkatini çekmektedir.