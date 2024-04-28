Erzurum'da Kaf Laleleri açtı

Erzurum'da Kaf Laleleri açtı
Kaynak: İHA
Bu günlerde Palandöken Dağı’nın yüksek kesimlerinde rengarenk ve farklı çiçek türleri kendilerini göstermeye başladı. Bunların içinde Kaf Lalesi dikkat çekiyor.
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Erzurum'da Kaf Laleleri açtı 1

Kaf Lâlesi, bilimsel adıyla “Fritillaria caucasica” olarak da bilinen bir çiçek türüdür.

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Erzurum'da Kaf Laleleri açtı 2

Palandöken dik yamaçlarında açan bu çiçek türü adeta renk cümbüşü oluşturdu.

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Erzurum'da Kaf Laleleri açtı 3

Kaf Lalesi; renkleri, duruşu ve yeşiller içindeki görünümüyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

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Erzurum'da Kaf Laleleri açtı 4

Kaf Lalesi, zambakgiller familyasından bir çiçek türü olarak da tanımlanır.

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Erzurum'da Kaf Laleleri açtı 5

Kaf Lalesi Türkiye’de genellikle; Erzurum, Amasya, Samsun, Iğdır, Kars ve Ağrı illerinde görülür.

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Erzurum'da Kaf Laleleri açtı 6

Güney Rusya, Kafkasya ve Kuzeybatı İran'da da görülen bir çiçek türüdür.

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Erzurum'da Kaf Laleleri açtı 7

Kaf Lalesi, 1700 ila 2900 metre rakımlı otlaklar, iğne yapraklı orman açıklıkları ve kalker kayalı taraçalarda yetişir.

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Erzurum'da Kaf Laleleri açtı 8

Nisan ve Haziran ayları arasında çiçeklenir.

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Erzurum'da Kaf Laleleri açtı 9

Kaf Lalesi’ne bu günlerde başta Palandöken Dağı olmak üzere Erzurum’un güney ilçelerinde sıkça rastlanmaktadır.

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Erzurum'da Kaf Laleleri açtı 10

Kaf Laleleri fotoğrafçılar başta olmak üzere doğaseverlerin dikkatini çekmektedir.

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