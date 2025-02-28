Erzurum'da kar 3 metreyi buldu! Yollar ulaşıma kapandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzurum'da kar 3 metreyi buldu! Yollar ulaşıma kapandı

Kış şartlarının ağır geçtiği Erzurum'da yoğun kar yağışlarının ardından Tekman yolu kapandı. Bu durum vatandaşları zorladı. Kar kalınlığı ise 3 metreyi buldu.

Kış aylarında mevsimin büyük bir bölümünde ulaşıma kapanan Palandöken geçidi ilçe sakinlerinin ulaşımını 100 kilometre uzatıyor. Palandöken geçidini kullanarak ilçeye 76 kilometre yoldan ulaşılabilirken, yolun kapanmasıyla birlikte Hınıs kara yolu üzerinden ilçeye 174 kilometre sonra ulaşılabiliyor.

Karla mücadele ekiplerinin zaman zaman yolu ulaşıma açtığı bölgede fırtına nedeniyle yolda kalan vatandaşlar Karayolları ekiplerince kurtarıldı. Kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı bölgede Karayolları ekipleri tipide zor şartlarda karla mücadele çalışması yapabiliyorlar.

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Tekman'da vatandaşlar, Palandöken geçidinde yapılabilecek bir tünel ile yaz kış demeden yolun açık olabileceğini ve her gün yüz kilometre fazla yolculuk yapmadan ilçelerine ulaşabileceklerini belirtiyorlar.

Erzurum'da kar 3 metreyi buldu! Yollar ulaşıma kapandı

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