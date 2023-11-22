Erzurum’da kış mezarları kazıldı

Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da yüzlerce mezar yeri kış için hazır edildi.

KAYNAK: İHA
Erzurum’da kış mezarları kazıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü kış hazırlıkları kapsamında bin mezar yerini hazır etti.

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Erzurum’da şehir merkezinde bulunan Asri ve Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda kış gelmeden yüzlerce mezar yeri iş makineleri ve personelin yardımıyla açıldı. Erzurum’da hem yoğun kar yağışı hem de özellikle toprağın donması nedeniyle kış aylarında mezar yerlerinin açılması nerede ise imkansız hale geliyor. Yetkililer bu yüzden yaz aylarında kış için hazırlık yapıyor ve çukurları defin için hazırlıyor.

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Yaklaşık 10 yıldır Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nde çalışan Salim Uğur, kış aylarında mezar çukurlarının yazdan hazır olmasına rağmen definden önce tekrar çalıştıklarını belirterek, “Kışın don oluyor, mezar açmak zorlaşıyor, onun için yaz aylarında hazırlık yapıyoruz. Bu yıl yaklaşık olarak bin mezar yeri açtık. Kışın bunları açmak mümkün değil. Çukurların önceden açılmasında rağmen definden önce yine gelip çalışma yapıyoruz. İşimiz epey bir zor” dedi.

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