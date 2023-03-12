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Mahsur kalan köpek kurtarıldı

Erzurum'da Oltu Çayı'na düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kanala inerek kurtarıldı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 11:47
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Erzurum'da köpek kurtarma operasyonu

Mahsur kalan köpek kurtarıldı
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İHA'nın haberine göre, Erzurum'da Oltu Çayı'na düşen sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Oltu ilçe merkezinden geçen Oltu Çayı'na düşen köpek, havlayarak adeta yardım istedi. Köpeğin mahsur olduğunu gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerini haberdar etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir merdivenle Oltu Çayı kanalına inerek mahsur kalan köpeği boğazına ip bağlayıp çekerek kurtardı.

Oltulu taksici Seyfettin Bulut, "Oltu Çayı'na köpek düştü, itfaiyeyi aradık geldi. Kurtardılar, köpek özgürlüğüne kavuştu" dedi.

 

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