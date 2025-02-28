Erzurum'da MESEM operasyonu! 21 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Erzurum'da MESEM operasyonu! 21 kişi yakalandı

Erzurum’da Mesleki Eğitim Merkezi (MESAM) programlarında usulsüzlük yaparak 2 milyon 116 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen 21 kişilik şebeke çökertildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin çalışmasıyla, çeşitli meslek gruplarına çırak, kalfa, ustalık eğitimi gibi öğrenci yetiştirmeyi amaçlayan MESEM programlarına; işverenler ve aralarında okul müdürünün de bulunduğu yetkili kamu görevlileri tarafından usulsüz bir şekilde kayıt yapıldığı, bu yöntemle hem haksız kazanç elde ettikleri hem de öğrencilerin SGK primlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na ödeterek kamuyu 2 milyon 116 bin 191 TL zarara uğrattıkları tespit edildi. Ekipler 25 Şubat'ta şüphelilere yönelik Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alınan şahıslardan 7'si serbest bırakılırken 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Erzurum'da MESEM operasyonu! 21 kişi yakalandı

Erzurum'da MESEM operasyonu! 21 kişi yakalandı

Erzurum'da MESEM operasyonu! 21 kişi yakalandı

Erzurum'da MESEM operasyonu! 21 kişi yakalandı

Erzurum'da MESEM operasyonu! 21 kişi yakalandı

Erzurum'da MESEM operasyonu! 21 kişi yakalandı

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