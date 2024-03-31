Erzurum'da oy sayımları başladı

Kaynak: ANKA
Erzurum'da oy sayımları başladı
Erzurum'da saat 16.00 itibarıyla kapatılan sandıklarda oy sayma işlemleri başladı.

31 Mart 2024 Mahalli Seçimleri'nde oy verme işlemi doğudaki 32 ilde, saat 16.00'da sona erdi.

Türkiye'nin 30 büyükşehrinden biri olan Erzurum'da oy verme işlemleri, sandık kurulu üyelerinin refakatinde başladı.

2.367 jandarma ve 2.700 emniyet mensubunun seçim güvenliği için görevde bulduğu Erzurum'da 516 bin 952 seçmen, 2.346 sandıkta oy kullandı.

Erzurum'da gerçekleşen 2019 yerel seçimlerini kullanılan oyların %62,80'ini alan AK Parti kazanmıştı. 2019 seçimlerinde sandık başına giden Erzurum seçmeninin %25,45'i İYİ Parti'ye, %6,02'si HDP'ye, %2,44'ü CHP'ye, %2,25'i Saadet Partisi'ne, %0,49'u BTP'ye, %0,22'si DSP'ye, %0,16'sı TKP'ye ve %0,16'sı ise Vatan Partisi'ne oy vermişti.

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