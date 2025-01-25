Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı

Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Aile Hekimi Bünyamin Yeşilyurt, Gazze halkının canlarıyla, kanlarıyla ve imanlarıyla mücadele ettiğini söyledi.

Yeşilyurt, İsrail'in saldırılarında binlerce masumun hayatını kaybettiğini belirterek, "Gazze'de ateşkes ilan edildi, Gazze kazandı. Allah'a sığınanlar, umutlarını hiç kaybetmeyenler, gözleri yaşlı 'elhamdülillah' diyen çocuklar ve evlatlarını feda eden anneler kazandı." dedi.

Ateşkesin ardından Gazze'ye çok sayıda yardım kamyonunun girdiğini ifade eden Yeşilyurt, şunları kaydetti:

"Gazze'de artık bomba sesleri değil, zafer nidaları yankılanıyor. Siyonizm, tarihin en büyük yenilgisini yaşıyor. Bir sabah geldi kardan aydınlık ve daha niceleri gelecek inşallah. Önce Şam, şimdi Gazze zaferi, Rabb'im Gazze'nin ve Batı Şeria'nın İsrail'den tamamen kurtulduğu, Mescid-i Aksa'nın özgür olduğu günleri de görmeyi nasip etsin. Bizler tarihin en iyi ispat edilebilen, en çok şahidi bulunan soykırımının tanıklarıyız. İsrail terör devletinin işgali ve zulmü bitmedi, bu sebeple meydanı boş bırakmıyoruz. İsrail, Gazze halkının destansı direnişi karşısında yenildi. Tam donanımlı askerleri, bir avuç yetimden oluşan Hamas mücahitlerinin yiğitliği karşısında ezildi."

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua ettikten sonra dağıldı.