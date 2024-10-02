Erzurum’da şok intihar: Uzman çavuş araçta ölü bulundu

Erzurum-Tortum karayolu üzerinde Yakutiye İlçesi Söğütyanı Köyü yol kenarında meydana bir araçta kanlar içinde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede ölen kişinin eski uzman çavuş Timur Turhan olduğu tespit edildi. Turhan'ın beylik tabancasıyla intihar ettiği öne sürüldü.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Kuzey Irak'ta birçok operasyona katılan ve başarılı görevlerde bulunduğu öğrenilen Turhan'ın yakın silah arkadaşlarını kaybettiği ve bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

Turhan'ın cenazesi yarın Erzurum'un Narman ilçesinde toprağa verilecek.