Erzurum'da taş ocağında göçük: Ölüler var

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA

Erzurum'un Oltu ilçesindeki bir taş ocağında göçük meydana geldi. Göçükte 3 işçi hayatını kaybetti.

Oltu ilçesinin kırsal Dutlu Mahallesi'ndeki bir taş ocağında saat 11.00 sıralarında göçük oluştu. Oltu taşı için ocaktan kehribar çıkaran işçiler Tayfur Narşap, Ömer Narşap ve Temel Korkmaz göçük altında kaldı.

İhbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla işçilerden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yaralı çıkarılan işçi de olay yerinde yaşamını yitirdi. Tayfur ve Ömer Narşap ile Temel Korkmaz'ın cenazeleri, hastane morguna kaldırıldı

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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