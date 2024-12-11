Erzurum'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Erzurum'da trafik kazası: 4 yaralı

Erzurum'un Oltu ilçesinde Nurettin Çalışkan, dönüş yapmak isterken başka bir araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Erzurum'un Oltu ilçesi Oltu Kilisesi Kavşağı'nda yaşanan kazada, Ahmet Açkar (35) yönetimindeki 25 AAH 075 plakalı otomobil ile dönüş yapan Nurettin Çalışkan (55) idaresindeki 75 AG 395 plakalı otomobil çarpıştı.

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Kazada, dönüş yapmakta olan Nurettin Çalışkan'ın otomobilinde bulunan Kemal Tokgöz (57) ve Muhlis Çakır (88) ile diğer aracın sürücüsü Ahmet Açkar yaralandı.

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Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kazanın ardından durumu ağır olan Nurettin Çalışkan ve Kemal Tokgöz, Erzurum'a sevk edilerek tedavi altına alındı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise stabil olduğu öğrenildi.

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Oltu'daki kazanın ardından polis, kaza ile ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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