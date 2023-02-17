Erzurum'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon

İHA'nın haberine göre, Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 187 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 187 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet hassas terazi ve bu suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 190 TL ile 10 ABD doları ele geçirildi.
Yakalanarak gözaltına alınan Volkan C. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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