Erzurum'da yaralı yavru ayının yardımına çoban yetişti

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Vişneli köyünde çobanlık yapan 24 yaşındaki Yusuf Ayan, koyun otlatırken komundüzü kuzeyinde yaralı bir yavru ayı buldu. Ayan, hemen gerekli müdahaleleri yaparak durumu yetkililere bildirdi. Gelen ekipler, kafasından ve göğsünden yaralı olan yavru ayıyı veteriner kliniğine götürdü. Yapılan kontrollerin ardından yavru ayı koruma altına alındı. Yusuf Ayan, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Doğayı ve doğada bulunan tüm canlıları korumalıyız," dedi. Bu olay, doğa sevgisinin ve hayvanlara duyulan hassasiyetin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.