Erzurum'daki yangında sahip olduğu her şey kül oldu

Yangında her şeyini kaybetti
Recep Aldemir'e ait evde sobadan kaynaklanan yangın, kısa sürede büyük hasara neden oldu.
Yangın, evin yanı sıra ambar, ahır ve samanlığı da tamamen yok ederek kullanılamaz hale getirdi.
Tüm varlığını kaybeden Recep Aldemir, devletin ve hayırseverlerin yardımını bekliyor.
Yangında, kışlık yakacak odunların yanı sıra ambarlarda saklanan 200 teneke buğday ve 10 çuval un da tamamen yandı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Şenkaya itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, iki saat içinde kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Can kaybının yaşanmadığı olayda, maddi hasar oldukça büyük olurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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