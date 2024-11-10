Erzurum'dan kadınlara yönelik gönüllü hizmetler devam ediyor

Hizmeti kırsaldaki kadınların ayağına götürdüklerini belirten Hüseyin Tanfer, "Kadın kanserleri günümüzdeki en büyük problem, o nedenle hastaneye gidemeyen hanımlara özenle muayene ve erken tanı imkânı sağlıyoruz. Bu güne kadar Aşkale, Pasinler ve Tortum'da yüzlerce kadına ulaşıldı. Bize bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Başkanımıza ve Müfide hocamıza teşekkür ederiz. " diye konuştu.

Kent Konseyi Başkanı Tanfer, kadınlara yönelik gönüllü hizmetler sunan Prof. Dr. Akçay'a teşekkür ederek, bu gibi çalışmaların toplum sağlığı açısından önemli olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Akçay ise Tanfer ve Şerbetçioğlu'na teşekkür ederek, sahada kadınlara yönelik farkındalık çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

​​​​​​​

Akçay, erken tanı ile kadınların tedavilerinin kolaylaştığını ifade etti. Akçay, "Bu imkanı bize sağlayan kent konseyimize teşekkür ediyorum. Bu konuda gönüllü hizmetler sunuyoruz. Kadınlarımızı bilinçlendiriyoruz. Bu toplantılarla 40 yaşından sonra her kadın yılda 1 defa mamografi çekilmesi gerektiğini öğreniyor. Çok erken tanılarımız var, yani kanser hiç ele gelmeden, şişlik yapmadan mamografiyle çok çok erken dönemde tanı koyulan hasta oranları artıyor. Kadınlardaki kanserlerin yüzde 30'nu yani 3'te birini meme kanseri oluşturuyor. Dünyada 8 kadından biri bu hastalığa yakalanıyor. Erken teşhis ve uygun tedaviyle tamamen kadınlarımızın meme kanserinden kurtulma şansı var. Kırsal kesimdeki kadınlarımıza bu konuda çalışmalar yapmamızı sağlayan Kent Konseyimize teşekkür ediyorum" dedi.

​​​​​​​

Konuşmaların ardından Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Prof Dr. Akçay'a hem hediye verdi hem de onursal başkanlık rozeti taktı.