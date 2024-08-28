Erzurumlu iş insanından kayıp Narin'i bulana ya da yerini bildirene 2 milyon lira ödül

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın bulunması için tüm Türkiye seferber olmuş durumda. Yüksel ve Arif Güran çiftinin 6 çocuğundan tek kızı olan Narin, 3'üncü sınıf öğrencisi olarak hayatına devam ederken, kaybolduğu günden beri Türkiye'nin yakından takip ettiği bir olayın merkezinde bulunuyor.

Arama çalışmaları aralıksız sürerken, sosyal medyada da Narin'in fotoğrafları paylaşılıyor ve herkes küçük kızın sağ salim bulunması için dua ediyor.

Bu sırada Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, Narin'i sağ olarak bulan ya da yerini bildiren kişiye 2 milyon lira ödül vereceğini duyurdu. Kaya, yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da kaybolan Narin'in sağ olarak bulunması için hepimiz dua ediyoruz. Ailenin bir röportajında kızlarının fidye için kaçırılmış olabileceğini duydum. Kaya ailesi olarak Güran ailesine maddi destekte bulunmak için Narin'i bulan ya da yerini bildiren kişiye 2 milyon lira ödül vermeye karar verdik" dedi.

Ferit Kaya'nın bu anlamlı girişimi, kayıp Narin'i bulma çalışmalarına yeni bir umut ışığı oldu.