Erzurumlu iş insanından öğrencilere ulaşım desteği

Avukat Ebubekir Elmalı Erzurum'da yaptığı sosyal yardımlar ve Erzurumspor'a sağladığı desteklerle dikkat çekiyor. Elmalı öğrencilere verdiği sözü tuttu.

Öğrenciler için eğitim desteği sağlamayı amaçlayan Elmalı öğrenciler için aylık her bir öğrenci için 600 TL ulaşım desteği sağladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla örnek bir durum sergileyen Elmalının öğrenciler için yaptığı destek büyük beğeni topladı.

Her ay 100 öğrenciye toplamda bir yılda 1225 öğrenciye kentkart yüklemesi yaparak gençlerin şehir içi ulaşımına katkı sağlamayı taahhüt eden Elmalı, ilk ay yüklemesini gerçekleştirdi.