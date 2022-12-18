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Erzurum FK Altınordu'yu ateşe attı

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Erzurumspor FK ile Altınordu karşılaştı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 15:56
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Erzurumspor evinde Altınordu'yu mağlup etti

Erzurum FK Altınordu'yu ateşe attı
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Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Erzurum FK, puanını 20 yaparken, 12 puanlı Altınordu 17. sırada kaldı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Murat Erdoğan, Abdullah Uğur Sarı, Özcan Sultanoğlu

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı (Dk. 90+4 Ufuk Budak), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Cengizhan Bayrak, Shala (Dk. 64 Alican Özfesli), Estrela, Muhammet Furkan Özhan, Olanare (Dk. 86 Celal Hanalp), Süleyman Koç (Dk. 65 Hasek), Eren Tozlu

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Rahmi Salih Kaya, Erdi Dikmen, Ali Dere, Volkan Fındıklı, Ahmet İlhan Özek, Metehan Yılmaz (Dk. 77 Hasan Hüseyin Acar), Kubilay Aktaş (Dk. 77 Sami Satılmış), Şeref Özcan (Dk. 86 Muzaffer Kocaer), Emircan Gürlük

Goller: Dk. 31 Şeref Özcan (Altınordu), Dk. 44 Muhammet Furkan Özhan, Dk. 72 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Rıdvan Koçak, Dk. 81 Şeref Özcan (Altınordu), Dk. 64 Cengizhan Bayrak (Erzurumspor FK)

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