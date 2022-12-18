Erzurum FK Altınordu'yu ateşe attı

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla Erzurum FK, puanını 20 yaparken, 12 puanlı Altınordu 17. sırada kaldı.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Murat Erdoğan, Abdullah Uğur Sarı, Özcan Sultanoğlu
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı (Dk. 90+4 Ufuk Budak), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Cengizhan Bayrak, Shala (Dk. 64 Alican Özfesli), Estrela, Muhammet Furkan Özhan, Olanare (Dk. 86 Celal Hanalp), Süleyman Koç (Dk. 65 Hasek), Eren Tozlu
Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Rahmi Salih Kaya, Erdi Dikmen, Ali Dere, Volkan Fındıklı, Ahmet İlhan Özek, Metehan Yılmaz (Dk. 77 Hasan Hüseyin Acar), Kubilay Aktaş (Dk. 77 Sami Satılmış), Şeref Özcan (Dk. 86 Muzaffer Kocaer), Emircan Gürlük
Goller: Dk. 31 Şeref Özcan (Altınordu), Dk. 44 Muhammet Furkan Özhan, Dk. 72 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Rıdvan Koçak, Dk. 81 Şeref Özcan (Altınordu), Dk. 64 Cengizhan Bayrak (Erzurumspor FK)
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