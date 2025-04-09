Erzurumspor FK, Çorum FK ile puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
45. dakikada Erzurumspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Guram Giorbelidze pasında arka direkte Eren Tozlu’yu gördü. Eren’in son çizgiye inmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
62. dakikada Erzurumspor'un sol taraftan Tonio Teklic ile kullandığı kornerde kale alanı içerisinde Cheikne Sylla'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
74. dakikada Çorum FK’nın rakip yarı alanda etkili paslaşmasının ardından taç çizgisi önünde topla buluşan Burak Süleyman, ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1