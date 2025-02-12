Erzurumspor FK evinde Gençler'e kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erzurumspor FK evinde Gençler'e kaybetti

Trendyol 1. Lig’de haftanın en kritik karşılaşmasında Gençlerbirliği, deplasmanda Erzurumspor FK’yi 2-1 mağlup etti.

Gençlerbirliği, 1. Lig'in 24. haftasında, Süper Lig yarışını yakından ilgilendiren maçta Erzurumspor FK'yı deplasmanda 2-1 yendi.

Gençlerbirliği maçın 1.dakikasında Metehan Mimaroğlu ile öne geçerken 34.dakikada Odise Roshi Erzurumspor FK'nin beraberlik golünü kaydetti. Maçın 77.dakikasında Amilton Minervino'nun golü Ankara ekibine üç puanı getiren gol oldu.

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MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

1. dakikada orta alanda Ensar’ın pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Metehan Mimaroğlu’nun sert vuruşunda top, kaleci Ataberk’in solundan ağlarla buluştu. 0-1

12. dakikada Erzurumspor FK kullandığı köşe vuruşunda defansın uzaklaştırdığı topu alan Azubuike ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

34. dakikada Sefa’nın sağ kanatta kullandığı serbest vuruşta Roshi ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

78. dakikada Aliston orta alandan aldığı topla ceza sahası yayının gerisinden çalımlarla tek başına kale alanına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

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