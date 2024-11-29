Erzurumspor ile Karagümrük maçındaki 3 taraftara soruşturma

Kaynak: İHA
Erzurumspor ile Karagümrük maçındaki 3 taraftara soruşturma

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Erzurumspor FK-Fatih Karagümrük maçında olaylara karışan üç taraftan hakkında adli tahkikat başlattı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Erzurumspor FK-Fatih Karagümrük maçında olaylara karışan üç taraftan hakkında adli tahkikat başlattı.

Konu ilgili yapılan paylaşımda şöyle denildi, " 24.11.2024 Pazar günü Kazım Karabekir Stadyumunda saat:13.30 da Erzurumspor FK - Fatih Karagümrük takımları arasında oynanan müsabakasının oynandığı esnada sahaya yabancı madde atan şahıslarla ilgili Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırı harekette bulunan 3 şahsın kimlik tespitleri yapılmış ve adli tahkikata başlanmıştır."

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