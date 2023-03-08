Keçiörengücüspor deplasmanda Erzurumspor'u devirdi

Hasar tespit çalışmaları nedeniyle Rize'de oynanan Erzurumpsor-Keçiörengücüspor maçı deplasman ekibinin 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında BB Erzurumspor ile Ankara Keçiörengücü, Rize'de karşılaştı. Mücadeleyi Keçiörengücü 1-0'lık skorla kazamdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada sağ kanattan Muhammed’in yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Bardhi’nin kafa vuruşunda kaleci Mehmet Göktuğ topu kornere gönderdi.

45+4. dakikada sol kanatta topla buluşan Cengizhan’ın ortasıyla kaleciden seken topa dokunan Rosheuvel meşin yuvarlağı filelere gönderdi ancak hakem Yunus Dursun golü ofsayt nedeniyle iptal etti.

71. dakikada topla ceza sahası için giren Eren yerden pasını verdi. Pozisyonunda devamında Rosheuvel ayağını uzattı ancak topa dokunamadı.

87. dakikada Bekir Karadeniz’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Muhammed Furkan'a çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

Mücadelenin geri kalan kısmında gol olmadı ve deplasman takımının 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. (İHA)