Erzurumspor'dan Manisa baskını!

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında; alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takım Manisa FK ve Erzurumspor karşı karşıya geldi.

Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Goller; 34. dakikada John Mary (Kendi kalesine) ve 89'da Mikhael Rosheuvel'den geldi.

Erzurumspor 23 puana yükselirken, 3 maç sonra mağlubiyetle tanışan Manisa FK 23 puanda kaldı.



Manisa FK-Erzurumspor: 0-2

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Baran Eraslan, Emrah Ünal

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Sertan Taşqın, Graovac (Dk. 85 Diallo), Muhammet Ensar Akgün, Alberk Koç, Dokanovic, Burak Altıparmak, Bekir Karadeniz (Dk. 46 Sinan Osmanoğlu), Korenica (Dk. 46 Ofkir), Topalli, John Mary (Dk. 79 Sandro Lima)

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı (Dk. 90+2 Yakup Kırtay), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ufuk Budak, Süleyman Koç (Dk. 58 Rosheuvel), Sefa Akgün (Dk. 58 Alican Özfesli), Özgür Sert (Dk. 75 Hasan Batuhan Artarslan), Muhammed Furkan Özhan (Dk. 90+2 Shala), Eren Tozlu

Goller: Dk. 34 John Mary (Kendi kalesine), Dk. 89 Rosheuvel (Erzurumspor FK)

Kırmızı kartlar: Dk. 43 Muhammet Ensar Akgün, Dk. 90+4 Sertan Taşqın (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 69 Alberk Koç, Dk. 84 Dokanovic, Dk. 90 Burak Altıparmak (Manisa FK), Dk. 36 Sefa Akgün, Dk. 77 Rosheuvel (Erzurumspor FK)