Erzurum'u fırtına vurdu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Kaynak: DHA
Erzurum'u fırtına vurdu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Erzurum'da etkili olan fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu, bazı araçlarda ise hasar oluştu.

Erzurum'da etkili olan ve öğle saatlerinde kuvvetini daha da artıran fırtına, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Palandöken ve Aziziye ilçelerinde bazı binaların çatıları uçtu, araçlarda hasar oluştu. İtfaiye ekipleri de tehlike arz eden çatılara müdahale edip, tedbir aldı.

ÇATILAR UÇTU AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Yakutiye ilçesinde de fırtına nedeniyle bir ağaç, yola devrildi. Dışarı çıkanların yürümekte güçlük çektiği kentte, Erzurum-Artvin kara yolu ise Tortum ilçe girişinden trafiğe kapatıldı.

Öte yandan kış turizm merkezlerinden Palandöken'de fırtına ve tipi nedeniyle 2 gündür kayak yapılamıyor.

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