Diyanet'e bağlı Kuran kursunda 8 çocuğun cinsel istismarına yayın yasağı! Dava 18 Ocak'ta

Erzurum’un Palandöken ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Hacı Bahattin Evgi yatılı erkek Kur’an kursunda 8 çocuk cinsel istimara ve işkenceye uğramış, en az 14 çocuk da şiddet görmüştü. 8 ay boyunca süren akıl almaz işkenceye yayın yasağı getirildi.

Kuran kursunda istismar edilen 8 çocuğun davasında, fail H.A. ilk duruşmada 119 yıl 6 ay ceza almıştı. İstinaf mahkemesi, çocukların ÇİM’de alınan ifadeleri olmasına karşın, mahkemede dinlenmemiş olmasını gerekçe göstererek kararı bozmuştu.

H.A.'nın yeniden yargılanacağı davanın 18 Ocakta görülecek duruşma öncesi, Kuran kursunda istismar edilen çocuklara ilişkin yayın yasağı getirildi.

Aynı olaydan yargılanan müdür ve hizmetlinin davasında da mütalaa bekleniyordu.

Davayı üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin duruşmaya ilişkin duyurusu şöyle: