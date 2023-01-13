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  • Diyanet'e bağlı Kuran kursunda 8 çocuğun cinsel istismarına yayın yasağı! Dava 18 Ocak'ta

Diyanet'e bağlı Kuran kursunda 8 çocuğun cinsel istismarına yayın yasağı! Dava 18 Ocak'ta

Erzurum’un Palandöken ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Hacı Bahattin Evgi yatılı erkek Kur’an kursunda yaşanan cinsel istismarla ilgili her türlü haber ve paylaşıma yayın yasağı geldi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 16:07
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Erzyrym'da Kuran kursunda 8 çocuğun cinsel istismarına yayın yasağı

Diyanet'e bağlı Kuran kursunda 8 çocuğun cinsel istismarına yayın yasağı! Dava 18 Ocak'ta
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Erzurum’un Palandöken ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Hacı Bahattin Evgi yatılı erkek Kur’an kursunda 8 çocuk cinsel istimara ve işkenceye uğramış, en az 14 çocuk da şiddet görmüştü. 8 ay boyunca süren akıl almaz işkenceye yayın yasağı getirildi.

Kuran kursunda istismar edilen 8 çocuğun davasında, fail H.A. ilk duruşmada 119 yıl 6 ay ceza almıştı. İstinaf mahkemesi, çocukların ÇİM’de alınan ifadeleri olmasına karşın, mahkemede dinlenmemiş olmasını gerekçe göstererek kararı bozmuştu. 

H.A.'nın yeniden yargılanacağı davanın 18 Ocakta görülecek duruşma öncesi, Kuran kursunda istismar edilen çocuklara ilişkin yayın yasağı getirildi.

Aynı olaydan yargılanan müdür ve hizmetlinin davasında da mütalaa bekleniyordu.

Davayı üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin duruşmaya ilişkin duyurusu şöyle:

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1950
13.01.2023 16:29
Kepazelik yasak getirilerek önlenemez, üstü örtülemez  
 
Sokrates
13.01.2023 16:19
Bu tür olaylar seküler insanlar arasında neredeyse hiç görülmüyor. Neden Kuran kurslarında, tarikatlarda, cemaatlerde görülüyor? Yanıtı Ahzab 37 50 51, Muhammed 15, Nebe 33 ve 34. ayetlerinde.  
 
baki
13.01.2023 16:18
Yaptıkları adaletsizlikleri, kötülükleri, hukuksuzlukları, topluma verdikleri zararları bilinmesin, görülmesim, konuşulmasın diye devletin mahkemelerini, polisini, savcısını, müfettişini kullanıyorlar  
 
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