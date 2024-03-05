Eş zamanlı operasyonla haraç çetesi çökertildi: 4 tutuklama

Kaynak: İHA
Eş zamanlı operasyonla haraç çetesi çökertildi: 4 tutuklama
Manisa’nın Akhisar ilçesinde esnaf ve vatandaşları tehdit ederek para aldıkları belirlenen 4 şahıs Manisa ve İzmir’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şahıslar sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Akhisar KOM Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Manisa Akhisar’da esnaf ve vatandaşlardan tehditle para aldıkları belirlenen haraç çetesine yönelik operasyon düzenlendi.

Manisa'nın Akhisar ilçesi ve İzmir'de 4 farklı adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda; 39 yaşındaki A.Ö., 33 yaşındaki E.Ç., 25 yaşındaki K.A., ve 29 yaşındaki E.Y. isimli şahıslar yakalandı ve gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalar sırasında; 2 adet 9x19 mm ruhsatsız tabanca, 45 adet fişek ve 4 adet makbuz ele geçirildi. Gözaltındaki 4 şahıs ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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