Eş zamanlı operasyonla haraç çetesi çökertildi: 4 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Akhisar KOM Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Manisa Akhisar’da esnaf ve vatandaşlardan tehditle para aldıkları belirlenen haraç çetesine yönelik operasyon düzenlendi.

Manisa'nın Akhisar ilçesi ve İzmir'de 4 farklı adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda; 39 yaşındaki A.Ö., 33 yaşındaki E.Ç., 25 yaşındaki K.A., ve 29 yaşındaki E.Y. isimli şahıslar yakalandı ve gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalar sırasında; 2 adet 9x19 mm ruhsatsız tabanca, 45 adet fişek ve 4 adet makbuz ele geçirildi. Gözaltındaki 4 şahıs ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.